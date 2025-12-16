Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen American Express-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit American Express-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 70,71 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,414 American Express-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der American Express-Aktie auf 382,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 541,04 USD wert. Das entspricht einem Plus von 441,04 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von American Express belief sich zuletzt auf 264,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at