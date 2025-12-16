American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|Lohnende American Express-Investition?
|
16.12.2025 16:04:15
Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit American Express-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 70,71 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,414 American Express-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der American Express-Aktie auf 382,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 541,04 USD wert. Das entspricht einem Plus von 441,04 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von American Express belief sich zuletzt auf 264,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com
Nachrichten zu American Express Co.mehr Nachrichten
|
11.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in New York: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.12.25
|Zuversicht in New York: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
10.12.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
|
10.12.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
09.12.25
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones am Dienstagmittag in Grün (finanzen.at)
|
09.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Express von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)