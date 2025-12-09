Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Express von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in American Express-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden American Express-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 121,69 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 82,176 American Express-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 29 770,73 USD, da sich der Wert einer American Express-Aktie am 08.12.2025 auf 362,28 USD belief. Mit einer Performance von +197,71 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete American Express eine Marktkapitalisierung von 255,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

