Profitable American Express-Investition? 09.12.2025 16:04:25

Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Express von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in American Express-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden American Express-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 121,69 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 82,176 American Express-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 29 770,73 USD, da sich der Wert einer American Express-Aktie am 08.12.2025 auf 362,28 USD belief. Mit einer Performance von +197,71 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete American Express eine Marktkapitalisierung von 255,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

