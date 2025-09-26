Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Lohnendes Caterpillar-Investment?
|
26.09.2025 16:04:22
Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Caterpillar-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 145,91 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,685 Caterpillar-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 25.09.2025 317,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 463,72 USD belief. Mit einer Performance von +217,81 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Caterpillar eine Börsenbewertung in Höhe von 220,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com
Nachrichten zu Caterpillar Inc.mehr Nachrichten
|
25.09.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
24.09.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Start stärker (finanzen.at)
|
23.09.25
|Gewinne in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
22.09.25
|Optimismus in New York: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
19.09.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caterpillar-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.09.25
|Handel in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
18.09.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
18.09.25
|Zuversicht in New York: Anleger lassen Dow Jones steigen (finanzen.at)