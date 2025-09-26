Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Caterpillar-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Caterpillar-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 145,91 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,685 Caterpillar-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 25.09.2025 317,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 463,72 USD belief. Mit einer Performance von +217,81 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Caterpillar eine Börsenbewertung in Höhe von 220,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at