Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Performance im Blick
|
21.11.2025 16:03:55
Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Caterpillar von vor 5 Jahren verdient
Am 21.11.2020 wurde das Caterpillar-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 172,23 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Caterpillar-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 58,062 Caterpillar-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 546,13 USD gerechnet, wäre die Investition nun 31 709,34 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 217,09 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Caterpillar einen Börsenwert von 258,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com
