WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

Langfristige Anlage 22.12.2025 16:03:52

Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Chevron von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Chevron-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Chevron-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 84,36 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,185 Chevron-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.12.2025 175,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 147,75 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 75,14 Prozent angezogen.

Alle Chevron-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 298,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

