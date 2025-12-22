Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|Langfristige Anlage
|
22.12.2025 16:03:52
Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Chevron von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Chevron-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 84,36 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,185 Chevron-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.12.2025 175,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 147,75 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 75,14 Prozent angezogen.
Alle Chevron-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 298,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu Chevron Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Chevron Corp.
|126,38
|0,29%
