Gewinne in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags fester

Am Donnerstag tendiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,31 Prozent stärker bei 48 034,12 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,819 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,506 Prozent auf 48 128,05 Punkte an der Kurstafel, nach 47 885,97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 48 365,93 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 47 849,48 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 1,15 Prozent nach unten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 18.11.2025, den Wert von 46 091,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.09.2025, wurde der Dow Jones mit 46 142,42 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 18.12.2024, wies der Dow Jones 42 326,87 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 13,31 Prozent. Bei 48 886,86 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 2,70 Prozent auf 227,25 USD), Microsoft (+ 2,24 Prozent auf 486,80 USD), NVIDIA (+ 2,24 Prozent auf 174,77 USD), Cisco (+ 1,86 Prozent auf 77,41 USD) und Boeing (+ 1,39 Prozent auf 209,20 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Chevron (-1,36 Prozent auf 147,48 USD), Procter Gamble (-1,33 Prozent auf 145,85 USD), UnitedHealth (-1,27 Prozent auf 327,41 USD), Johnson Johnson (-0,94 Prozent auf 208,35 USD) und Honeywell (-0,79 Prozent auf 198,31 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 21 875 208 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,677 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at