NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für IBM nach einem Bericht über eine erwogene Übernahme auf "Hold" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Ein Kauf des Dateninfrastruktur-Unternehmens Confluent wäre der größte Deal für IBM seit der Übernahme von Red Hat im Jahr 2019, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Er würde darin eine Fortsetzung der Strategie sehen, den Software-Bereich zu beschleunigen. Strategisch passe Confluent gut zu dem IT-Konzern. Er sieht auch viele mögliche Vorteile durch den Querverkauf von Lösungen und Produkten./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 01:33 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 01:33 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IBM Corp. (International Business Machines) Hold
|
Unternehmen:
IBM Corp. (International Business Machines)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 300,00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 307,94
|
Abst. Kursziel*:
-2,58%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 307,94
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,58%
|
Analyst Name::
Brent Thill
|
KGV*:
-
