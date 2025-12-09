IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Lukratives IBM-Investment?
|
09.12.2025 16:04:25
Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel hätte eine Investition in IBM von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden IBM-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der IBM-Anteile betrug an diesem Tag 121,15 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die IBM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,254 Anteile im Depot. Die gehaltenen IBM-Aktien wären am 08.12.2025 2 551,98 USD wert, da der Schlussstand 309,18 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 155,20 Prozent angezogen.
IBM wurde am Markt mit 287,74 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
