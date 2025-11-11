Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Rentabler Merck-Einstieg?
|
11.11.2025 16:04:00
Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Merck-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Merck-Aktie betrug an diesem Tag 77,41 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Merck-Aktie investiert, befänden sich nun 129,180 Merck-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 206,36 USD, da sich der Wert einer Merck-Aktie am 10.11.2025 auf 86,75 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +12,06 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Merck belief sich zuletzt auf 214,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
