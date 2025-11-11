Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Merck eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Merck-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Merck-Aktie betrug an diesem Tag 77,41 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Merck-Aktie investiert, befänden sich nun 129,180 Merck-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 206,36 USD, da sich der Wert einer Merck-Aktie am 10.11.2025 auf 86,75 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +12,06 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Merck belief sich zuletzt auf 214,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at