Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 5 Jahren eingefahren

Das Procter Gamble-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 108,77 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Procter Gamble-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,919 Anteilen. Die gehaltenen Procter Gamble-Aktien wären am 06.06.2024 154,89 USD wert, da der Schlussstand 168,47 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +54,89 Prozent.

Alle Procter Gamble-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 389,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at