Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Procter Gamble von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Procter Gamble-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 19.12.2020 wurde die Procter Gamble-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 139,04 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 7,192 Procter Gamble-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.12.2025 auf 145,52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 046,61 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,66 Prozent zugenommen.

Alle Procter Gamble-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 345,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at