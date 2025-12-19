Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|Rentabler Procter Gamble-Einstieg?
|
19.12.2025 16:04:17
Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Procter Gamble von vor 5 Jahren verdient
Am 19.12.2020 wurde die Procter Gamble-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 139,04 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 7,192 Procter Gamble-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.12.2025 auf 145,52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 046,61 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,66 Prozent zugenommen.
Alle Procter Gamble-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 345,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
