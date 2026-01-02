Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|Lohnende Procter Gamble-Investition?
|
02.01.2026 16:03:53
Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel Verlust hätte ein Procter Gamble-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Procter Gamble-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 165,98 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Procter Gamble-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 60,248 Procter Gamble-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 634,17 USD, da sich der Wert eines Procter Gamble-Papiers am 31.12.2025 auf 143,31 USD belief. Mit einer Performance von -13,66 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Procter Gamble war somit zuletzt am Markt 334,91 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Procter & Gamble Co.mehr Nachrichten
|
02.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel Verlust hätte ein Procter Gamble-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
30.12.25
|Dienstagshandel in New York: So performt der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.12.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
26.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
24.12.25
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
24.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start in Grün (finanzen.at)
|
22.12.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones schlussendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Procter & Gamble Co.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Procter & Gamble Co.
|120,76
|-1,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.