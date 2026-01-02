Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel Verlust hätte ein Procter Gamble-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Procter Gamble-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Procter Gamble-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 165,98 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Procter Gamble-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 60,248 Procter Gamble-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 634,17 USD, da sich der Wert eines Procter Gamble-Papiers am 31.12.2025 auf 143,31 USD belief. Mit einer Performance von -13,66 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Procter Gamble war somit zuletzt am Markt 334,91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at