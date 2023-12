Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UnitedHealth-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in UnitedHealth-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden UnitedHealth-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 347,86 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 28,747 UnitedHealth-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.12.2023 auf 548,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 761,23 USD wert. Damit wäre die Investition 57,61 Prozent mehr wert.

UnitedHealth markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 507,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

