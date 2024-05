Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UnitedHealth von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in UnitedHealth gewesen.

Das UnitedHealth-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 231,95 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,311 UnitedHealth-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 125,33 USD, da sich der Wert eines UnitedHealth-Papiers am 02.05.2024 auf 492,97 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 112,53 Prozent gesteigert.

Der UnitedHealth-Wert an der Börse wurde auf 447,58 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at