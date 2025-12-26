UnitedHealth Aktie

UnitedHealth für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender UnitedHealth-Einstieg? 26.12.2025 16:04:14

Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in UnitedHealth von vor einem Jahr angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in UnitedHealth-Aktien verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde die UnitedHealth-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die UnitedHealth-Anteile bei 511,15 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 19,564 UnitedHealth-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.12.2025 auf 327,58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 408,69 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 35,91 Prozent.

UnitedHealth wurde am Markt mit 297,09 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu UnitedHealth Inc.mehr Nachrichten