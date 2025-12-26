Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in UnitedHealth von vor einem Jahr angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in UnitedHealth-Aktien verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde die UnitedHealth-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die UnitedHealth-Anteile bei 511,15 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 19,564 UnitedHealth-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.12.2025 auf 327,58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 408,69 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 35,91 Prozent.

UnitedHealth wurde am Markt mit 297,09 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at