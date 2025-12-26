Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in UnitedHealth von vor einem Jahr angefallen

UnitedHealth Aktie
Vor 1 Jahr wurde die UnitedHealth-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die UnitedHealth-Anteile bei 511,15 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 19,564 UnitedHealth-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.12.2025 auf 327,58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 408,69 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 35,91 Prozent.
UnitedHealth wurde am Markt mit 297,09 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
