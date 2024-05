Dow Jones 30 Industrial-Papier Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Verizon von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Verizon-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Verizon-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Verizon-Papiers betrug an diesem Tag 36,05 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 27,739 Verizon-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 40,49 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 123,16 USD wert. Das entspricht einem Plus von 12,32 Prozent.

Der Börsenwert von Verizon belief sich jüngst auf 170,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at