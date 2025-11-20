Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Lohnendes Verizon-Investment?
|
20.11.2025 16:04:23
Dow Jones 30 Industrial-Titel Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verizon von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Verizon-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 45,39 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Verizon-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,031 Verizon-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 907,47 USD, da sich der Wert einer Verizon-Aktie am 19.11.2025 auf 41,19 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 9,25 Prozent eingebüßt.
Der Marktwert von Verizon betrug jüngst 175,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
