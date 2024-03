Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Visa-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Visa-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 218,15 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,584 Visa-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 19.03.2024 1 317,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 287,35 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 317,21 USD entspricht einer Performance von +31,72 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Visa eine Börsenbewertung in Höhe von 571,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at