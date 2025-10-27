Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
27.10.2025 16:04:05
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel hätte eine Investition in Walt Disney von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Walt Disney-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 104,44 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Walt Disney-Aktie investiert, befänden sich nun 0,957 Walt Disney-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Walt Disney-Papiers auf 111,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,93 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,93 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Walt Disney belief sich zuletzt auf 201,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: chrisdorney / Shutterstock.com
