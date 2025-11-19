Dow Jones 30 Industrial-Titel Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 19.11.2022 wurden Cisco-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Cisco-Aktie bei 47,79 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cisco-Aktie investiert, befänden sich nun 2,092 Cisco-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 161,90 USD, da sich der Wert eines Cisco-Anteils am 18.11.2025 auf 77,37 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 61,90 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Cisco betrug jüngst 306,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at