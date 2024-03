Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel hätte eine Investition in Goldman Sachs von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Goldman Sachs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Goldman Sachs-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 327,39 USD. Bei einem Goldman Sachs-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,054 Goldman Sachs-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Goldman Sachs-Anteile wären am 27.03.2024 1 268,36 USD wert, da der Schlussstand 415,25 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +26,84 Prozent.

Der Börsenwert von Goldman Sachs belief sich jüngst auf 132,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at