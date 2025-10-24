Dow Jones 30 Industrial-Titel Honeywell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Honeywell-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Honeywell-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Honeywell-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Honeywell-Aktie an diesem Tag 186,90 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Honeywell-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,350 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2025 auf 220,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 180,68 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 18,07 Prozent gleich.

Am Markt war Honeywell jüngst 131,35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at