IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|IBM-Anlage unter der Lupe
|
02.12.2025 16:04:23
Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 02.12.2022 wurden IBM-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 148,67 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in IBM-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,673 IBM-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 305,67 USD gerechnet, wäre die Investition nun 205,60 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 105,60 Prozent gesteigert.
Am Markt war IBM jüngst 288,54 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com
