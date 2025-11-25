IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Frühes Investment
|
25.11.2025 16:05:09
Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die IBM-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das IBM-Papier an diesem Tag 226,13 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 44,222 IBM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 304,12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 448,90 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34,49 Prozent zugenommen.
IBM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 279,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)mehr Nachrichten
|
20:04
|Dienstagshandel in New York: Das macht der Dow Jones am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
18:01
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
16:02
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Start des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.11.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.11.25
|Montagshandel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones am Mittag fester (finanzen.at)
|
24.11.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
21.11.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)mehr Analysen
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.25
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.25
|IBM Sell
|UBS AG
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.25
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.25
|IBM Sell
|UBS AG
|30.01.25
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.24
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.24
|IBM Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IBM Corp. (International Business Machines)
|263,50
|-0,49%