Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen IBM-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die IBM-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das IBM-Papier an diesem Tag 226,13 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 44,222 IBM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 304,12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 448,90 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34,49 Prozent zugenommen.

IBM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 279,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at