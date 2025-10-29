Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NVIDIA von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in NVIDIA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 29.10.2020 wurde das NVIDIA-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die NVIDIA-Aktie an diesem Tag 13,02 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die NVIDIA-Aktie investiert, befänden sich nun 7,678 NVIDIA-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 543,54 USD, da sich der Wert einer NVIDIA-Aktie am 28.10.2025 auf 201,03 USD belief. Das entspricht einem Plus von 1 443,54 Prozent.

Zuletzt verbuchte NVIDIA einen Börsenwert von 4,90 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

