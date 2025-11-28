Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte ein UnitedHealth-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in UnitedHealth-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das UnitedHealth-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die UnitedHealth-Aktie an diesem Tag bei 608,38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,644 UnitedHealth-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des UnitedHealth-Papiers auf 329,71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 541,95 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 45,81 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte UnitedHealth einen Börsenwert von 298,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at