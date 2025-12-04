Verizon Aktie

Verizon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Verizon-Anlage unter der Lupe 04.12.2025 16:04:20

Dow Jones 30 Industrial-Titel Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verizon von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Verizon-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Verizon-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Verizon-Papier bei 38,18 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Verizon-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,619 Verizon-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.12.2025 auf 40,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106,52 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +6,52 Prozent.

Der Börsenwert von Verizon belief sich zuletzt auf 171,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Verizon Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Verizon Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Verizon Inc. 35,26 1,15% Verizon Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:41 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen