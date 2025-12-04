Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Verizon-Anlage unter der Lupe
|
04.12.2025 16:04:20
Dow Jones 30 Industrial-Titel Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verizon von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Verizon-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Verizon-Papier bei 38,18 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Verizon-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,619 Verizon-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.12.2025 auf 40,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106,52 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +6,52 Prozent.
Der Börsenwert von Verizon belief sich zuletzt auf 171,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verizon Inc.mehr Nachrichten
|
04.12.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
04.12.25
|Stabiler Handel: Dow Jones nachmittags stabil (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse New York: Dow Jones mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verizon von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse New York: Dow Jones verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
03.12.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
03.12.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
03.12.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones fester (finanzen.at)
Analysen zu Verizon Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Verizon Inc.
|35,26
|1,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.