Dow Jones 30 Industrial-Titel Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verizon von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Verizon-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Verizon-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Verizon-Papier bei 38,18 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Verizon-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,619 Verizon-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.12.2025 auf 40,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106,52 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +6,52 Prozent.

Der Börsenwert von Verizon belief sich zuletzt auf 171,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at