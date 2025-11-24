Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel hätte eine Investition in Walt Disney von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walt Disney-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Walt Disney-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Walt Disney-Anteile an diesem Tag 98,88 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Walt Disney-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,113 Walt Disney-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 054,61 USD, da sich der Wert eines Walt Disney-Papiers am 21.11.2025 auf 104,28 USD belief. Damit wäre die Investition 5,46 Prozent mehr wert.

Walt Disney markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 186,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at