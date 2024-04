Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Goldman Sachs-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Goldman Sachs-Papier 339,35 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Goldman Sachs-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,468 Goldman Sachs-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.04.2024 auf 423,04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 466,19 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 24,66 Prozent.

Der Börsenwert von Goldman Sachs belief sich jüngst auf 137,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at