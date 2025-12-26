Dow Jones 30 Industrial-Wert Honeywell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Honeywell von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Honeywell-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die Honeywell-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Honeywell-Anteile 209,53 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,773 Honeywell-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.12.2025 gerechnet (196,93 USD), wäre das Investment nun 939,87 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 6,01 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Honeywell eine Marktkapitalisierung von 125,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at