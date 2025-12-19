Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|Profitabler Nike-Einstieg?
|
19.12.2025 16:04:17
Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Nike-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 103,05 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,970 Nike-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 63,69 USD, da sich der Wert eines Nike-Papiers am 18.12.2025 auf 65,63 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,31 Prozent verringert.
Am Markt war Nike jüngst 97,24 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
