Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Nike-Einstieg? 19.12.2025 16:04:17

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Nike-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Nike-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 103,05 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,970 Nike-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 63,69 USD, da sich der Wert eines Nike-Papiers am 18.12.2025 auf 65,63 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,31 Prozent verringert.

Am Markt war Nike jüngst 97,24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nike Inc.mehr Nachrichten