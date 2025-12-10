Nike Aktie
|54,61EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike vor Zahlen für das zweite Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 71 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Resultate des Adidas-Rivalen dürften kaum etwas an den Markterwartungen ändern, schrieb Jay Sole am Mittwoch. Chancen und Risiken seien ausgewogen./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 01:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 71,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 63,33
|
Abst. Kursziel*:
12,11%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 63,33
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,11%
|
Analyst Name::
Jay Sole
|
KGV*:
-
