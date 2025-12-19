Nike Aktie
|50,10EUR
|-6,32EUR
|-11,20%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 86 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie sei deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Matthew R. Boss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Umsatz des Sportartikelkonzerns habe die Konsensschätzung übertroffen./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 00:17 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 03:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 86,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 65,63
|
Abst. Kursziel*:
31,04%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 65,63
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,04%
|
Analyst Name::
Matthew R. Boss
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.mehr Nachrichten
|
11:49
|MARKT USA/Stimmung weiter gut - Oracle fest erwartet - Nike sehr schwach (Dow Jones)
|
18.12.25
|Nike shares fall sharply as weak China sales dent faith in turnaround (Financial Times)
|
18.12.25
|Optimismus in New York: Dow Jones bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
17.12.25
|Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17.12.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones sackt am Mittwochnachmittag ab (finanzen.at)
|
17.12.25
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)
|
17.12.25