WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nike nach Quartalszahlen von 70 auf 64 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Sportartikelkonzern habe im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen hinsichtlich Umsatz, Betriebskosten und operativer Marge übertroffen, schrieb Adrienne Yih in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Erwartung, dass eine nachhaltige profitable Erholung der Umsatzerlöse länger dauern werde und die für 2026/27 und 2027/28 prognostizierte Margenausweitung möglicherweise zu aggressiv sei, habe sie jedoch ihre Gewinnprognosen (EPS) reduziert./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 02:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 02:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Equal Weight
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 64,00
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
$ 65,63
|
Abst. Kursziel*:
-2,48%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 65,63
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,48%
|
Analyst Name::
Adrienne Yih
|
KGV*:
-
