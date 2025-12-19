Nike Aktie

50,58EUR -5,84EUR -10,35%
Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

19.12.2025 08:10:18

Nike Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nike nach Quartalszahlen von 70 auf 64 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Sportartikelkonzern habe im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen hinsichtlich Umsatz, Betriebskosten und operativer Marge übertroffen, schrieb Adrienne Yih in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Erwartung, dass eine nachhaltige profitable Erholung der Umsatzerlöse länger dauern werde und die für 2026/27 und 2027/28 prognostizierte Margenausweitung möglicherweise zu aggressiv sei, habe sie jedoch ihre Gewinnprognosen (EPS) reduziert./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 02:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 02:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Equal Weight
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 64,00
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
$ 65,63 		Abst. Kursziel*:
-2,48%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
$ 65,63 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,48%
Analyst Name::
Adrienne Yih 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

