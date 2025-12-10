Nike Aktie

Nike Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nike vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 70 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Umsatz und Bruttomarge des Sportartikelkonzerns dürften besser als vom Markt erwartet ausfallen, schrieb Adrienne Yih am Mittwoch in ihrem Ausblick./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 02:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 05:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

12:57 Nike Equal Weight Barclays Capital
08:47 Nike Neutral UBS AG
09.12.25 Nike Outperform RBC Capital Markets
17.11.25 Nike Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.25 Nike Outperform Bernstein Research
