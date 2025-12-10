Nike Aktie
|54,72EUR
|0,11EUR
|0,20%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
10.12.2025 12:57:49
Nike Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nike vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 70 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Umsatz und Bruttomarge des Sportartikelkonzerns dürften besser als vom Markt erwartet ausfallen, schrieb Adrienne Yih am Mittwoch in ihrem Ausblick./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 02:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 05:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Equal Weight
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 70,00
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
$ 63,33
|
Abst. Kursziel*:
10,53%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 63,33
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,53%
|
Analyst Name::
Adrienne Yih
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nike Inc.mehr Nachrichten
|
09.12.25
|NYSE-Handel: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
08.12.25
|Handel in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones fällt nachmittags (finanzen.at)
|
08.12.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones verliert mittags (finanzen.at)
|
05.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: Wäre eine Nike-Kapitalanlage von vor 10 Jahren rentabel gewesen? (finanzen.at)
|
05.12.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Start stärker (finanzen.at)
|
03.12.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
03.12.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones fester (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.mehr Analysen
|12:57
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|08:47
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|12:57
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|08:47
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:57
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|08:47
|Nike Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|01.10.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|54,72
|0,20%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:22
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|13:16
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|13:01
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:00
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:57
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|12:57
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|12:50
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:49
|easyJet Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:42
|PORR buy
|Warburg Research
|12:29
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:18
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11:20
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|Mutares Buy
|Warburg Research
|11:11
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|11:11
|Dürr Neutral
|UBS AG
|11:09
|Nordex Buy
|Citigroup Corp.
|11:08
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|11:06
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|11:03
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11:01
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:00
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10:59
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|10:50
|Polytec buy
|Warburg Research
|10:40
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|10:39
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|10:37
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:35
|TUI Neutral
|UBS AG
|10:35
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Valeo Equal Weight
|Barclays Capital
|09:16
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|09:16
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|09:13
|DO kaufen
|Erste Group Bank
|09:02
|AUMOVIO Overweight
|Barclays Capital
|08:48
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Nike Neutral
|UBS AG
|08:47
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:45
|Boeing Buy
|UBS AG
|08:45
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|08:34
|easyJet Buy
|UBS AG
|08:34
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|08:33
|Ryanair Buy
|UBS AG
|08:33
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|08:32
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|08:31
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|08:31
|Unilever Sell
|UBS AG
|07:39
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07:38
|Netflix Outperform
|Bernstein Research