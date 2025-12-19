Nike Aktie

50,62EUR -5,80EUR -10,28%
Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

19.12.2025 08:30:59

Nike Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nike nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 115 auf 110 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse bestätigten, dass die Trendwende beim US-Sportartikelkonzern an Fahrt gewinnt, schrieb Randal Konik in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings schraubte er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2025/26 und 2026/27 nach unten./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 21:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Buy
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 110,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 65,63 		Abst. Kursziel*:
67,61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 65,63 		Abst. Kursziel aktuell:
67,61%
Analyst Name::
Randal Konik 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

