Nike Aktie
|50,62EUR
|-5,80EUR
|-10,28%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nike nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 115 auf 110 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse bestätigten, dass die Trendwende beim US-Sportartikelkonzern an Fahrt gewinnt, schrieb Randal Konik in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings schraubte er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2025/26 und 2026/27 nach unten./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 21:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Buy
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 110,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 65,63
|
Abst. Kursziel*:
67,61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 65,63
|
Abst. Kursziel aktuell:
67,61%
|
Analyst Name::
Randal Konik
|
KGV*:
-
