Dow Jones aktuell: So bewegt sich der Dow Jones am Montagnachmittag

Der Dow Jones zeigt sich derzeit in Rot.

Um 20:03 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,76 Prozent tiefer bei 42 944,93 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 14,538 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,205 Prozent tiefer bei 43 187,12 Punkten, nach 43 275,91 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 42 877,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 43 310,87 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, bei 42 063,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wurde der Dow Jones mit 40 287,53 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, erreichte der Dow Jones einen Wert von 33 127,28 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 13,87 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 43 325,09 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Punkte.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Boeing (+ 3,12 Prozent auf 159,84 USD), UnitedHealth (+ 0,70 Prozent auf 573,58 USD), Apple (+ 0,56 Prozent auf 236,31 USD), Chevron (+ 0,18 Prozent auf 151,02 USD) und Cisco (+ 0,07 Prozent auf 56,80 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Travelers (-2,38 Prozent auf 259,12 USD), American Express (-2,30 Prozent auf 270,44 USD), Home Depot (-2,26 Prozent auf 405,63 USD), Goldman Sachs (-1,93 Prozent auf 518,28 USD) und Dow (-1,75 Prozent auf 52,18 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 888 660 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,292 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

