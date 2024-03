Dow Jones aktuell: So performt der Dow Jones mittags

In New York ist am Mittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Mittwoch steht der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,19 Prozent im Minus bei 38 898,06 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 13,227 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 39 087,90 Zählern und damit 0,296 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (38 972,41 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 38 741,68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 38 941,70 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der Dow Jones bereits um 0,630 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 38 109,43 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 28.11.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 35 416,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.02.2023, notierte der Dow Jones bei 32 656,70 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 3,14 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 39 282,28 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten markiert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Boeing (+ 2,99 Prozent auf 207,42 USD), Walt Disney (+ 0,98 Prozent auf 110,49 USD), Home Depot (+ 0,90 Prozent auf 378,94 USD), Visa (+ 0,70 Prozent auf 285,14 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,64 Prozent auf 184,62 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen UnitedHealth (-4,82 Prozent auf 488,69 USD), Dow (-1,78 Prozent auf 55,27 USD), Intel (-1,05 Prozent auf 42,28 USD), Merck (-0,93 Prozent auf 127,83 USD) und Apple (-0,74 Prozent auf 181,28 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 3 715 584 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,798 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie weist mit 8,70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die 3M-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

