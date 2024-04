Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Mittag mit grünem Vorzeichen

Am Dienstag notiert der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE 0,37 Prozent fester bei 37 874,65 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 13,355 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,902 Prozent stärker bei 38 075,38 Punkten, nach 37 735,11 Punkten am Vortag.

Bei 37 992,22 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 37 749,78 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, einen Stand von 38 714,77 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 16.01.2024, bei 37 361,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, einen Wert von 33 886,47 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,423 Prozent zu. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 39 889,05 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 6,14 Prozent auf 472,99 USD), Salesforce (+ 1,73 Prozent auf 277,63 USD), IBM (+ 1,49 Prozent auf 183,95 USD), Walt Disney (+ 1,06 Prozent auf 114,15 USD) und Boeing (+ 0,80 Prozent auf 169,16 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Apple (-2,30 Prozent auf 168,71 USD), Johnson Johnson (-1,63 Prozent auf 145,18 USD), JPMorgan Chase (-1,45 Prozent auf 180,23 USD), Honeywell (-1,35 Prozent auf 191,42 USD) und Verizon (-0,97 Prozent auf 39,72 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 8 287 913 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,954 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,65 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

