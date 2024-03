Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones in Grün

Heute agieren die Anleger in New York vorsichtiger.

Um 17:59 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,10 Prozent fester bei 39 035,69 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 13,176 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,045 Prozent fester bei 39 013,75 Punkten, nach 38 996,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 39 076,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 38 850,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,279 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 01.02.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 38 519,84 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 01.12.2023, den Wert von 36 245,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.03.2023, stand der Dow Jones bei 32 661,84 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,50 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 39 282,28 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 37 122,95 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 2,89 Prozent auf 317,74 USD), Amgen (+ 2,65 Prozent auf 281,10 USD), Intel (+ 1,95 Prozent auf 43,89 USD), Chevron (+ 1,45 Prozent auf 154,21 USD) und IBM (+ 1,09 Prozent auf 187,04 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-2,37 Prozent auf 481,91 USD), Apple (-1,62 Prozent auf 177,83 USD), Nike (-1,61 Prozent auf 102,26 USD), Boeing (-1,20 Prozent auf 201,27 USD) und Travelers (-0,93 Prozent auf 218,90 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 452 710 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,801 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie weist mit 8,72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die 3M-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

