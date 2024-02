Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Heute zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Mittwoch gewann der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0,40 Prozent auf 38 424,27 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 11,715 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,11 Prozent fester bei 38 699,17 Punkten in den Mittwochshandel, nach 38 272,75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 38 442,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 38 194,62 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,601 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 37 592,98 Punkte. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 14.11.2023, den Stand von 34 827,70 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 14.02.2023, den Stand von 34 089,27 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 1,88 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 38 927,08 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 2,85 Prozent auf 289,15 USD), Intel (+ 2,39 Prozent auf 44,19 USD), Cisco (+ 1,29 Prozent auf 50,28 USD), Nike (+ 1,27 Prozent auf 106,33 USD) und Caterpillar (+ 1,24 Prozent auf 316,71 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Boeing (-0,53 Prozent auf 203,38 USD), Apple (-0,48 Prozent auf 184,15 USD), Johnson Johnson (-0,47 Prozent auf 155,74 USD), Procter Gamble (-0,41 Prozent auf 155,63 USD) und Walmart (-0,32 Prozent auf 168,60 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 14 749 712 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones mit 2,881 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten

In diesem Jahr verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at