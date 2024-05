Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones steigt zum Handelsstart

Um 16:00 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,09 Prozent höher bei 39 099,61 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 13,550 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 1,61 Prozent fester bei 39 694,95 Punkten, nach 39 065,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 39 078,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 39 186,86 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 2,23 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 24.04.2024, stand der Dow Jones bei 38 460,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 39 131,53 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.05.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 32 799,92 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,67 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 40 077,40 Punkte. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell American Express (+ 1,45 Prozent auf 238,88 USD), Intel (+ 1,36 Prozent auf 30,49 USD), Dow (+ 1,04 Prozent auf 57,51 USD), JPMorgan Chase (+ 0,91 Prozent auf 198,71 USD) und Goldman Sachs (+ 0,83 Prozent auf 461,97 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-2,51 Prozent auf 271,58 USD), Johnson Johnson (-0,33 Prozent auf 149,20 USD), UnitedHealth (-0,28 Prozent auf 515,40 USD), Microsoft (-0,27 Prozent auf 425,84 USD) und Home Depot (-0,15 Prozent auf 326,39 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 257 322 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,959 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,59 erwartet. Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at