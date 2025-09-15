IBM Aktie

WKN: 851399 / ISIN: US4592001014

Dow Jones-Performance im Fokus 15.09.2025 22:34:55

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht schlussendlich Zuschläge

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht schlussendlich Zuschläge

Der Dow Jones ging stabil aus dem Montagshandel.

Der Dow Jones schloss den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 45 883,45 Punkten ab. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,329 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,530 Prozent auf 46 077,14 Punkte an der Kurstafel, nach 45 834,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 45 771,88 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 45 978,43 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 15.08.2025, stand der Dow Jones bei 44 946,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bei 42 197,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, bei 41 393,78 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 8,24 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 46 137,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 1,44 Prozent auf 231,43 USD), Apple (+ 1,12 Prozent auf 236,70 USD), IBM (+ 1,10 Prozent auf 256,24 USD), Microsoft (+ 1,07 Prozent auf 515,36 USD) und Caterpillar (+ 1,02 Prozent auf 435,94 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Merck (-2,16 Prozent auf 81,02 USD), UnitedHealth (-1,31 Prozent auf 347,89 USD), Coca-Cola (-1,19 Prozent auf 66,21 USD), McDonalds (-1,09 Prozent auf 302,07 USD) und Travelers (-0,94 Prozent auf 276,30 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 34 315 597 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,682 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,28 zu Buche schlagen. Mit 6,22 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

07.04.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
31.03.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
23.03.25 IBM Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.01.25 IBM Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.01.25 IBM Sell UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Amazon 196,48 1,16% Amazon
Apple Inc. 200,75 0,74% Apple Inc.
Caterpillar Inc. 368,50 0,41% Caterpillar Inc.
Coca-Cola Co. 56,30 -2,60% Coca-Cola Co.
IBM Corp. (International Business Machines) 217,90 0,86% IBM Corp. (International Business Machines)
McDonald's Corp. 256,65 -1,95% McDonald's Corp.
Merck Co. 68,80 -5,36% Merck Co.
Microsoft Corp. 437,30 0,18% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 150,82 -0,38% NVIDIA Corp.
Travelers Inc (Travelers Companies) 234,60 -1,10% Travelers Inc (Travelers Companies)
UnitedHealth Inc. 296,30 -1,56% UnitedHealth Inc.
Verizon Inc. 37,30 -0,80% Verizon Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 45 883,45 0,11%

