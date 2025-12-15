NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
15.12.2025 05:21:00
Down 17% From Recent Highs, Is Nvidia Stock a Buy?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock has cooled off recently. After hitting a 52-week high of $212.19 in late October, shares closed out last week at $175.02 -- a decline of about 17%. This comes as sentiment around AI (artificial intelligence) has become less forgiving as investors demand clearer returns on the spending and look for evidence that the current AI boom can keep chugging along for the foreseeable future.Nvidia, which sells the market-leading graphics processing units (GPUs) that power the data centers used to train and run AI models, has been a major beneficiary of the AI boom. But this also means that the stock could suffer if demand for AI computing slows.However, despite sentiment toward AI turning more negative recently, demand for AI chips remains extremely robust. So, is the stock's recent sell-off a buying opportunity?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
|09.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
