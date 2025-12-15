NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

15.12.2025 05:21:00

Down 17% From Recent Highs, Is Nvidia Stock a Buy?

Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock has cooled off recently. After hitting a 52-week high of $212.19 in late October, shares closed out last week at $175.02 -- a decline of about 17%. This comes as sentiment around AI (artificial intelligence) has become less forgiving as investors demand clearer returns on the spending and look for evidence that the current AI boom can keep chugging along for the foreseeable future.Nvidia, which sells the market-leading graphics processing units (GPUs) that power the data centers used to train and run AI models, has been a major beneficiary of the AI boom. But this also means that the stock could suffer if demand for AI computing slows.However, despite sentiment toward AI turning more negative recently, demand for AI chips remains extremely robust. So, is the stock's recent sell-off a buying opportunity?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
09.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
09.12.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
26.11.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
24.11.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
20.11.25 NVIDIA Kaufen DZ BANK
NVIDIA Corp. 148,98 -2,79% NVIDIA Corp.

ATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
