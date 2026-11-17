eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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17.11.2026 09:00:00
eBay reveals the collectibles that defined 2026
From World Cup and Knicks fever to Pokémon trading cards, the annual report reveals the trends and moments that shaped collecting culture this year.Weiter zum vollständigen Artikel bei eBay Inc.
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Nachrichten zu eBay Inc.
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13.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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06.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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30.10.26
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23.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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16.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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12.10.26
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12.10.26
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12.10.26
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