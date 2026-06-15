Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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15.06.2026 19:43:04
Eli Lilly Eyes Label Expansion For Leukemia Drug
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Nachrichten zu Eli Lilly
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11.06.26
|Mainzer Ministerpräsident sucht Verbündete für Erhalt von Pharmastandort (dpa-AFX)
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09.06.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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08.06.26
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05.06.26
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04.06.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
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04.06.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500-Anleger greifen zu (finanzen.at)
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Der heimische Aktienmarkt zieht am Mittwoch an, der deutsche Leitindex kommt daneben kaum vom Fleck. An der Wall Street geht es nach oben. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.