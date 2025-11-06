Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
06.11.2025 23:19:00
Elon Musk: Tesla-Chef bekommt Chance auf Aktien im Billionenwert
Techmilliardär Elon Musk kann auf eine Vergütung von bis zu einer Billion Dollar hoffen. Die Aktionäre seines Elektroautokonzerns Tesla billigten ein entsprechendes Paket – unter gewissen Bedingungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
