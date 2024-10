Elon Musk als Trump-Supporter: TMTG-Aktie profitiert von gemeinsamer Wahlkampfveranstaltung

Die Aktien von Trump Media erlebten nach einem gemeinsamen Auftritt von Donald Trump und Elon Musk in Pennsylvania einen deutlichen Aufschwung. Auf einer Wahlkampfveranstaltung in Butler trat Musk auf die Bühne, um seine Unterstützung für Trumps Präsidentschaftskandidatur zu verkünden.

• Musk tritt bei Trumps Wahlkampfauftritt auf die Bühne• Trump und Musk mit gegenseitiger Unterstützung• TMTG-Aktie steigt zweistellig an

Trump Media profitiert von Treffen zwischen Trump und Musk

Die Aktien von Trump Media zogen am Montag sprunghaft an. Wie CNBC berichtet, profitierten die Papiere davon, dass der ehemalige Präsident Donald Trump nach Butler im Bundesstaat Pennsylvania, dem Ort seines Attentats vom 13. Juli, zurückgekehrt war, um sich auf einer Wahlkampfkundgebung mit Tesla-Chef Elon Musk zu treffen.

In Butler betrat Musk schließlich während Trumps 90-minütiger Rede die Bühne, um den republikanischen Präsidentschaftskandidaten zu loben und sich selbst als "Dark MAGA" zu bezeichnen, eine intensivere Version der Bewegung. Musk betonte, dass die Wahl von zentraler Bedeutung sei: "Präsident Trump muss gewinnen, um die Verfassung und die Demokratie in Amerika zu bewahren", wird der Milliardär von CNBC zitiert.

Musk ist Trump-Supporter

Der Tesla-Chef gab erstmals nach dem gescheiterten Attentat vom 13. Juli öffentlich seine Unterstützung für Trumps Präsidentschaftskandidatur bekannt. Seitdem ist Musk zu einem wichtigen Unterstützer in Trumps Wahlkampfteam geworden.

Musk gründete zudem ein pro-Trump-Aktionskomitee namens America PAC, das zu Beginn des Jahres wegen Beschwerden über den Umgang mit Wählerdaten überprüft wurde. Die Untersuchungen wurden jedoch ohne Konsequenzen eingestellt.

Trump seinerseits habe angekündigt, dass er im Falle eines Wahlsieges eine von Musk vorgeschlagene Kommission zur Effizienzsteigerung in der Regierung einrichten werde, die Verschwendung in der Regierung aufdecken und reduzieren soll. Trump deutete sogar an, Musk könnte die Leitung dieser Kommission übernehmen.

Musk äußerte sich zudem auch kritisch gegenüber den Demokraten sowie der Trump-Konkurrentin Kamala Harris. Musk betonte demnach laut der "Tagesschau", dass Demokraten wie Kamala Harris den US-Bürgern "viele Rechte" nehmen wollen, unter anderem das Wahlrecht, das Recht, eine Waffe zu tragen sowie das zur freien Meinungsäußerung. Wenn Trump nicht gewählt werde, werde dies die letzte Wahl sein, prophezeite der Milliardär, ohne dies weiter auszuführen. Er sei überzeugt, dass dies "die wichtigste Wahl unseres Lebens" sei.

NASDAQ-Wert TMTG-Aktie springt zweistellig an

Die TMTG-Aktie sprang als Antwort auf den gemeinsamen Wahlkampfauftritt der beiden Milliardäre deutlich an. Am Montagabend schoss das Papier im NASDAQ-Handel letztlich 11,45 Prozent hoch und kostete zum Handelsschluss damit 18,39 US-Dollar.

Und auch am Dienstag kann sich die gute Stimmung halten. Im Handel gewinnt die Aktie zeitweise weitere 1,61 Prozent auf 18,69 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

