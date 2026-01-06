Tesla Aktie
|373,70EUR
|-11,45EUR
|-2,97%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla von 250 auf 350 US-Dollar je Aktie angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Tesla sei in Wachstumsbereichen wie KI, humanoiden Robotern, FSD Software und Robotaxis als Pionier vertreten, schrieb Markus Leistner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs reflektiere aber bereits ein sehr hohes Maß an Optimismus und könnte bei erneuten Projektverzögerungen einen stärkeren Rücksetzer erleiden./mf/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 10:19 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 10:27 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Verkaufen
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
$ 451,67
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
$ 437,28
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Markus Leistner
|
KGV*:
-
Analysen zu Teslamehr Analysen
|11:10
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|375,25
|-2,57%
