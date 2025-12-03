TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|
03.12.2025 13:07:33
EQS-AFR: TAG Immobilien AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TAG Immobilien AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die TAG Immobilien AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.tag-ag.com/investor-relations/finanzberichte/quartalsberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.tag-ag.com/en/investor-relations/financial-statements/quarterly-reports/
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026
Ort: https://www.tag-ag.com/investor-relations/finanzberichte/quartalsberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026
Ort: https://www.tag-ag.com/en/investor-relations/financial-statements/quarterly-reports/
03.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TAG Immobilien AG
|Steckelhörn 5
|20457 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|https://www.tag-ag.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2233254 03.12.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!